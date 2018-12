I retroscena e le tensioni del vertice sulla manovra

NUOVE FIBRILLAZIONI TRA PENTALEGHISTI E L'ALA MODERATA DI TRIA

Per sopperire alle richieste di Bruxelles servivano almeno 3 miliardi. Conte, che si è intestato da giorni la partita del negoziato tra Italia e Ue, secondo quanto è trapelato da fonti nell'esecutivo, avrebbe chiesto un ulteriore taglio di 1,5 miliardi ai due provvedimenti. Richiesta respinta: oltre il taglio da 2 miliardi a cui si è pervenuti su reddito e quota 100 i due vicepremier non si sono spinti. E così è tornato, sullo sfondo, lo scontro tra pentaleghisti e l'ala moderata del governo, rappresentata da Conte e dal ministro del Tesoro Giovanni Tria. Tanto che, a tarda notte e a riunione ancora non finita, sono rimbalzate voci secondo cui Conte, di fronte ai "no" dei suoi vice, avrebbe messo sul tavolo il suo incarico in caso dell'apertura di una procedura di infrazione da parte dell'Ue. Voci che fonti leghiste di governo hanno smentito seccamente, «parlando di totale accordo» tra il presidente del Consiglio e Salvini-Di Maio.