Se Matteo Salvini fraternizza con i pregiudicati

Salvini poi non ha stretto la mano a un tifoso qualunque, ma al capo di tutti loro Luca Lucci. Quindi avrebbe dovuto sapere bene di chi si trattava, o comunque qualcuno del suo staff o dei poliziotti che lo scortano glielo avrebbe dovuto far notare. Non lo hanno fatto, e ciò conferma il sospetto che tra le forze dell’ordine e i servizi ci sia chi gli rema contro. Ma questa comprendiamo bene essere ipotesi complottista. Magari più semplicemente il fatto che Salvini, come il falco sulla preda, si fiondi su ogni situazione che serve ad aumentare il suo già altissimo consenso, lo porta a non rifiutare alcuna stretta di mano, o a solidarizzare con chi è pregiudicato o ha partite aperte con la giustizia. In fondo il consenso, specie per un partito lanciatissimo nel cielo della politica, è come il maiale: non si butta via niente.