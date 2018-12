Come procede la trattativa sulla manovra

Adesso che è stato trovato un accordo sulla manovra nel vertice di maggioranza di domenica, c'è da portare avanti la trattativa con l'Europa. L'intesa sul rapporto deficit/Pil portato dal 2,48% al 2,04% c'è, ma il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas ha spiegato che «il dialogo fra l'Ue e l'Italia sul bilancio 2019 continua». In particolare «i commissari Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici sono in contatto con il ministro dell'economia Giovanni Tria». Ora si attende la decisione della Commissione sui «prossimi passi in base ai risultati di questo dialogo. Quanto alla riunione dei capi di gabinetto di oggi (lunedì 17 dicembre, ndr), non commentiamo mai le riunioni prima che avvengano», ha detto Schinas. «Il lavoro continua a tutti i livelli e non diamo dettagli».

NUOVO QUADRO MACROECONOMICO INVIATO A BRUXELLES

Il governo italiano ha spiegato di aver inviato a Bruxelles «uno schema» con il nuovo quadro macroeconomico con il deficit al 2,04% e le misure della manovra. In mattinata ci sono stati contatti telefonici tra Tria e il commissario Ue Moscovici e il vicepresidente Dombrovskis. L'obiettivo è quello di finalizzare quanto prima l'accordo.