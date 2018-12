Il Pd siciliano e i venti di scissione

LE NEW ENTRY ALLE ULTIME REGIONALI SICILIANE

Una idea che, secondo i rumors, serpeggia da tempo nella testa di Matteo Renzi, nonostante l'ex segretario dem abbia sempre smentito ogni ipotesi di spaccatura del partito. Gli indizi però si sommano e manca poco perché si trasformino in una prova. Il primo fra tutti è il ritiro dell’ex ministro degli Interni, Marco Minniti alle primarie nazionali del Pd dopo che gli era venuto meno il soccorso del senatore di Rignano. Il quale di fatto, pur non rivestendo alcuna carica nel partito, controlla ancora numericamente l'assemblea del partito. «Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del Pd», scriveva Renzi su Facebook commentando il ritiro della candidatura dell'ex ministro degli Interni. «I media parlano di nuovo delle divisioni del Pd», aggiungeva. «E naturalmente c’è sempre qualche fonte anonima che dà la colpa a Renzi. Strano». Un altro elemento importante viene proprio dalla Sicilia ed è andato in scena alle ultime Regionali. Su 11 deputati eletti, pochi sono piddini della prima ora. Tra le nuove leve, il catanese Luca Sammartino ex Udc e oggi renziano di ferro, che ha portato al partito ben 32 mila voti. E l’ex forzista Nello Dipasquale, eletto sindaco a Ragusa nel 2006 con la coalizione del centrodestra.

IL CASO DI SICILIA FUTURA

Ma gli uomini forti del Pd in Sicilia hanno anche altre provenienze. Si prenda Sicilia Futura, movimento politico regionalista di ispirazione autonomista e democristiana fondato nel 2013 da Salvatore Cardinale, ministro delle Comunicazioni nel secondo governo D'Alema e alla cui assemblea fondativa parteciparano l'allora vice segretario Pd Lorenzo Guerini e l'allora sottosegretario all'Istruzione Faraone. Daniela Cardinale, figlia di Totò, renzianissima e vicina a Luca Lotti, è stata rieletta per la terza volta alla Camera proprio nelle file dem. Intanto Piccione affila le armi: «Il prossimo congresso nazionale sarà riformativo e noi lotteremo per il nostro progetto. Soltanto una area del partito guarda le radici storiche, i suoi fondamenti». Una difesa dell'identità, insomma. Contro ogni inciucio e Nazareno locale. Si vedrà.