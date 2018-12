I sondaggi politici del 17 dicembre 2018

Cresce ancora la Lega, ai massimi livelli di sempre, nel tradizionale sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Secondo l'ultima rilevazione il partito di Matteo Salvini si attesta al 33%, in crescita dell'1% rispetto alla settimana precedente. Cresce anche il Movimento Cinque Stelle, che guadagna però "solo" lo 0,3% al 26,5%. Entrambi i partiti, evidentemente, traggono vantaggio dal calo della tensione con Bruxelles sulla manovra che si riflette sull'andamento di Borsa e mercati, mentre non ci sono segnali di dissafezione per la disattesa promessa di non cedere alle pressioni della Commissione, con il depontenziamento della riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza. I due partiti, insieme, sono al 59,5%, a un passo dalla quota psicologa del 60%.