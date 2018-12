Cosa c'è nell'accordo con Bruxelles sulla manovra

Secondo fonti del Ministero delle Finanze sarebbe stato trovata l'intesa con l'Ue sulla Finanziaria 2019. Si tratta per ora di un incontro per il momento «solo informale». «Verrà ufficializzato solo domani (il 19 dicembre, ndr) dopo il via libera di Bruxelles». E prorio il 19 dicembre è in programma un intervento con cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe svelare i dettagli dell'intesa anche se Palazzo Chigi ha per ora frenato sull'annuncio dell'accordo: «Rispetto alle anticipazioni sull'esito del negoziato con la Commissione Ue, c'è prudenza da parte di Palazzo Chigi», hanno spiegato fonti della presidenza del Consiglio definendo «essenziale conservare la riservatezza anche nell'ultimo tratto del negoziato».

DI MAIO: «NON TRADIREMO LE PROMESSE DEGLI ITALIANI»

«Sono molto fiducioso: questa manovra la porteremo a casa, con i provvedimenti che ci abbiamo messo dentro e senza procedura di infrazione», ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in piazza davanti Montecitorio dove sta festeggiando con i deputati M5s l'approvazione del ddl anticorruzione.

DEFICIT AL 2,04%

Stando alle indiscrezioni dei giorni scorsi il deficit dovrebbe scendere al 2,04 per cento dal precedente 2,4 ipotizzato nella prima versione, il debito ridursi per via di maggiori dismissioni di cespiti immobiliari e la crescita si arresterà all’1 per cento contro il contestato 1,5 per cento. Si restringono anche le platee di reddito di cittadinanza e quota 100 per via del rinvio delle misure e l’effetto rinuncia.