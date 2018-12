L'analisi dell'Italia si è fermata al sovranismo psichico

RICCHI E POVERI CONTINUANO A ESISTERE

Ciò spiega anche perché la ricerca sociale, a partire dal grande successo delle “psicografie” negli Anni 80, sia oggi molto interessata agli aspetti psicologici e viceversa poco incline a considerare il grande peso che continuano ad avere le condizioni materiali sulle appartenenze sociali. Chi nega o fa un uso leggero, di maniera del concetto di classe, volgendolo a un plurale indifferenziato ( le classi medie), come scrivono bene sull’ultimo numero de Il Mulino (19 novembre 2018) Marianna Filandri e Giovanni Semi in Viva le classi sociali!, dovrebbe infatti ricordarsi e ricordare che realmente continua a esserci – e non solo c’è stata - una classe ricca e di contro una povera. La prima (Dati Bankitalia 2012 e 2017) rappresentata dal 10% delle famiglie che detengono il 46% della ricchezza nazionale, la seconda dai 5 milioni di poveri assoluti a cui se ne sommano gli oltre 9 relativi, censiti quest’anno dall’Istat.

L'ANALISI INQUINATA DAI MODI DI DIRE

Con questi numeri, ed è la seconda questione, occorerebbe ridisegnare mappe nuove, approntando ricerche e strumenti che analizzino le strutture e condizioni materiali di vita, peraltro fondamentali nel determinare il grado di mobilità sociale della popolazione, che come è noto in Italia è molto basso. Da sempre, ma con un aggravamento in anni recenti, che è ben testimoniato da modi di dire gergali che continuano a tenere banco soprattutto sulla stampa e in bocca ai politici: da «l’ascensore sociale s’è fermato» ai «comunisti con il Rolex» o alle «madamine che scendono in piazza» con le borse di Gucci, che riassumono miseramente il “pensiero sociologico” dei populisti.

CONFLITTI E RIBELLISMO VIOLENTO

Ecco allora – ed è la terza questione - che servirebbe una politica ben più attenta, dunque vigilante e critica, cioè intesa non ad agitare slogan e fantasmi, ma invece a fare i conti e a contrastare il ritardo sociale di un Paese schiacciato sotto il peso di diseguaglianze che stanno restituendo drammatica attualità ai conflitti di classe e al ribellismo violento. Ciò però richiederebbe necessariamente letture e interpretazioni sociologiche puntuali, aggiornate sulle classi sociali in Italia. «Su come rendere», citando ancora Filandri e Semi, «la nostra società non più basata sulla fortuna di nascere in una buona famiglia ma sull’opportunità che “bisognosi e meritevoli” possano accedere allo stesso livello di risorse degli altri».