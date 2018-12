La discussione alla Camera sul Global Compact

IL VOTO SUL GLOBAL COMPACT RISCHIA DI SLITTARE

Il voto sulle mozioni, atteso per mercoledì 19 dicembre, potrebbe tuttavia slittare. Il calendario dei lavori prevede come primo punto all'odg il ddl anticorruzione, per il quale si ipotizza il voto di fiducia. L'intasamento dei provvedimenti in Aula, spiegano fonti parlamentari, potrebbe quindi portare a un rinvio dell'approdo delle mozioni sul Global Compact che rischiano di dividere il Movimento. Una parte dei pentastellati, a cominciare da quella che fa riferimento a Fico, è a favore del Patto sulla migrazione sicura. Nelle scorse settimane non erano mancate le frizioni tra le forze che sostengono il governo: il leader della Lega Matteo Salvini aveva annunciato alla Camera che il governo italiano non avrebbe sottoscritto l'accordo, mentre nella stessa giornata il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva promesso sostegno al documento, i cui contenuti sono stati lodati all'Angelus di domenica da Papa Francesco e in precedenza anche dal presidente Sergio Mattarella. Al momento, sono solo due i documenti presentati. Il primo è quello di Fdi, prima firmataria la presidente del partito Giorgia Meloni, che impegna il governo «a non sottoscrivere il Global compact for migration, a non partecipare al Trust fund che finanzia il Global Compact», e «a promuovere sempre e comunque un approccio integrato delle politiche dell'immigrazione, dell'asilo, della gestione delle frontiere esterne e del contrasto alla criminalità organizzata transnazionale volto a difendere i confini, l'identità e i valori delle nazioni d'Europa e della civiltà occidentale». Di tenore diametralmente opposto è la mozione del Pd: impegna semplicemente il governo «ad aderire al Global Compact for migration».