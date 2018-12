Il governo annaspa, peccato non ci sia più il Pd

MOLLATO ANCHE DAI SUOI, RENZI SEMPRE PIÙ MINA VAGANTE

Nel Pd la sindrome del tutti contro tuti ha ragunto livelli talmente parossistici che nemmeno i renziani, che dovrebbero essere una falange coesa a sostegno del loro capo, ne sono rimasti immuni. Infatti si sono scissi, chi con Martina, chi addirittura con Zingaretti (un drappello di donne capitanato da Marianna Madia che si affannano per la serie tengo famiglia a spiegare che il loro cuore non ha smesso di battere per l’ex segretario ma che le situazioni evolvono, etc etc) chi per conto proprio come la coppia Giachetti-Ascani, in gara per il David di culatello dopo il loro folgorante video d’esordio. E Matteo Renzi? Esattamente come D’Alema, ma con più frecce al suo arco, sta diventando una mina vagante. Resta nel Pd (per il momento), ma le vicende del congresso non lo interessano. Che è come dire, calcisticamente: continuo a giocare nella mia squadra ma di quel che succede in campo non mi importa nulla. Ma il 3 marzo 2019, giorno fissato per le primarie, è ancora lontano. E da qui ad allora c’è tutto il tempo per fare peggio.