Le cose da sapere sulla manovra economica 2019

Nessuna sforbiciata a quota 100 e reddito di cittadinanza. Lo ha assicurato Luigi Di Maio, all'indomani delle parole pronunciate da Matteo Salvini sui «2 miliardi in meno per le pensioni» che potrebbero costringere molti italiani a restare al lavoro.

«IL REDDITO PARTE A MARZO, QUOTA 100 A FEBBRAIO»

«Smentisco qualsiasi ipotesi di taglio alle misure come quota 100 o il reddito di cittadinanza», ha detto Di Maio ai microfoni di Radio 2. «Come sono partite, così arrivano. Siccome partono un po' dopo, il reddito a marzo e quota 100 a febbraio, costeranno un po' di meno. Quando ci sediamo al tavolo io, Conte e Salvini troviamo sempre una quadra. Quello che abbiamo ottenuto ogni volta che abbiamo dialogato è un miglioramento sia dei rapporti tra di noi che di risultati per gli italiani».

«ORE DECISIVE PER IL DIALOGO CON L'EUROPA»

«Queste sono ore decisive per il dialogo con l'Europa», ha quindi aggiunto il vicepremier. «Tutto quello che potevamo fare lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo. Abbiamo fatto una legge di Bilancio che mantiene le promesse e stiamo anche facendo un'offerta all'Unione europea di riduzione del deficit, che ci permette quindi di stare non proprio del tutto nei parametri, ma di dare un segnale di dialogo».

MOSCOVICI: «LAVORIAMO PER SCONGIURARE LE SANZIONI ALL'ITALIA»

Parole distensive, in questa direzione, sono arrivate da Bruxelles. «Lavoriamo giorno e notte con le autorità italiane per conciliare le misure che vogliono varare con il rispetto delle regole di bilancio», ha detto il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici. Moscovici ha ribadito che «la Francia sarà l'unico paese a superare il 3% di deficit nel 2019» e «non ci saranno sanzioni». Moscovici ha quindi aggiunto di lavorare affinché, oltre alla Francia, «neppure l'Italia sia sanzionata».