Le cose da sapere sulla manifestazione degli Ncc a Roma

LE RAGIONI DELLA PROTESTA DEI GUIDATORI

Il centro storico della capitale è blindato dalle forze dell'ordine per la protesta degli autisti: «Esprimiamo la nostra totale insoddisfazione dopo l'incontro con il vice ministro ai Trasporti. I noleggiatori protestano contro l'entrata in vigore dal prossimo primo gennaio del decreto 29/1 quater e contro l'emendamento alla manovra da presentare al Senato con cui sostanzialmente verranno provincializzate le attività degli Ncc. Questo significa che la sede dell'impresa e la rimessa devono essere nello stesso territorio in cui è stato rilasciato il titolo autorizzativo. A questo punto lasciamo la piazza in mano alla categoria» ha dichiarato il presidente di Anitrav Mauro Ferri al termine dell'incontro con Edoardo Rixi. Secondo gli autisti, la linea del governo potrebbe mettere a rischio centinaia di posti di lavoro. «In questo momento stiamo a piazza Venezia ma la nostra intenzione è quella di chiedere un incontro al presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Non ci rassegniamo alle decisioni prese dal governo».

L'EMENDAMENTO ALLA MANOVRA

Un emendamento dei relatori alla manovra, depositato in commissione Bilancio al Senato e non ancora votato, prevede che gli Ncc possano operare in ambito provinciale ma senza dover tornare sempre in rimessa. La deroga è prevista se nel "foglio di servizio" già sono indicate «più prenotazioni oltre la prima». Previsto anche lo stop al rilascio di nuove autorizzazioni fino alla piena operatività di un nuovo "archivio informatico pubblico nazionale" che registrerà tutte le licenze anche dei taxi.

AGGREDITI I TASSISTI