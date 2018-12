Nomine Anas, in pole ci sono Simonini e Gemme

Potrebbero essere svelati il 19 dicembre i nomi dei nuovi vertici dell'Anas. Dopo la decadenza del consiglio di amministrazione il 7 novembre scorso, a causa delle dimissioni dell'allora amministratore delegato Gianni Vittorio Armani e di altri due consiglieri, mercoledì Ferrovie dello Stato dovrebbe riunire il suo cda e indicare i nuovi dirigenti della controllata. Una volta ottenuta la fumata bianca, lo step successivo sarà la riunione del consiglio di amministrazione e dell'assemblea, forse venerdì 21 dicembre.

IN POLE I NOMI DI SIMONINI E GEMME

Per la poltrona di amministratore delegato, se fino a pochi giorni fa il favorito era considerato Ugo Dibennardo, ha preso quota anche il nome di Massimo Simonini, manager interno di Anas (leggi il curriculum). Per la presidenza, invece, si fa spazio la candidatura di Claudio Andrea Gemme, che sarebbe gradito alla Lega e che era in lizza anche per la nomina a commissario straordinario per la ricostruzione a Genova. Simonini, 55 anni, è attualmente un dirigente Anas responsabile di ponti, viadotti e gallerie. Si occupa della filiera di attività che vanno dalla programmazione al collaudo, comprese diagnostica e monitoraggio. Sulla sua nomina, ipotizzata già il 13 dicembre dal quotidiano Il Foglio, sembra essere arrivato nelle ultime ore anche il via libera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

IL 14 GENNAIO L'INCONTRO TRA TONINELLI E I SINDACATI

Il rinnovo del cda della società stradale si trascina ormai da tempo: Fs il 27 novembre ha esaminato la lista dei possibili candidati, rimandando tuttavia la decisione. Qualche giorno fa è arrivata la svolta: l'ad di Ferrovie, Gianfranco Battisti, ha assicurato che è «tutto pronto, abbiamo già i nomi» e la chiusura dell'operazione è vicina. I sindacati, intanto, si preparano all'incontro con il ministro Toninelli. L'appuntamento è stato fissato per il 14 gennaio e i rappresentanti dei lavoratori hanno deciso di sospendere il presidio organizzato davanti al ministero.