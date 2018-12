Roberto Garofoli si è dimesso da capo Gabinetto del Mef

Conte e Tria, ovvero quando il tecnico è sedotto dalla politica

Premier e ministro dell'Economia sgomitano per intestarsi il successo del via libera di Bruxelles sulla manovra. Intravedendo un tornaconto personale. Nel caso sappiano che la tradizione gioca a loro sfavore: i professori scesi in campo per rimanerci hanno avuto fortuna breve.