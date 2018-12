L'Onu approva il Global Compact: Italia astenuta

L'opposizione protesta per questa scelta attendista, decisa dalla maggioranza per sopire le divisioni al suo interno tra la Lega che si oppone alla firma e una parte del Movimento Cinque Stelle che, a partire dal presidente della Camera Roberto Fico, chiede che l'Italia si sieda al tavolo dell'accordo, «per collaborare e poter firmare un patto che renda il fenomeno migratorio culturalmente con approccio globale che è la posizione dell'Italia». Se le bocche di M5s e Lega sono cucite, se non per confermare la richiesta di rinvio di ogni decisione, l'opposizione, pur se con ragioni diametralmente diverse, protesta.

IL PD: «COLPO ALLA CREDIBILITÀ ITALIANA»

Per il capogruppo Pd Graziano Delrio, che vuole la firma dell'accordo, lo stop è «un altro duro colpo assestato alla credibilità internazionale dell'Italia. Tra ministri che dicono cose diametralmente opposte, partiti della maggioranza che evitano di entrare nel merito del documento avendo posizioni divergenti e il governo che ritira la penna della firma un attimo prima della conferenza di Marrakech dopo aver dato ampie assicurazioni diventa davvero difficile trovare una linea chiara e comprensibile». E Giorgia Meloni, che ha promosso la prima mozione per non firmare l'accordo sulla migrazione: «Fratelli d'Italia si batterà fino alla fine perché l'Italia dica no al Global Compact e continuiamo a non capire la posizione della maggioranza e in modo particolare della Lega che finora ha sempre detto di voler difendere i nostri confini».