Quanto ha tagliato il governo a reddito e "quota 100"

È di 2,7 miliardi l'ammontare di risorse che si recuperano dal Fondo per "quota 100" e di 1,9 miliardi da quello per il reddito di cittadinanza: è quanto si legge nella lettera inviata dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Ue, pubblicata sul sito della Commissione, in cui si stimano «gli effetti delle proposte emendative» alla manovra che il governo ha depositato in serata in Senato. Il fondo pensioni aumenta di 1,3 miliardi nel 2020 e di 1,7 nel 2021 mentre quello per il reddito si riduce di 945 milioni nel 2020 e di 683 milioni nel 2021. Dall'emendamento è emerso, quindi, un taglio di quasi cinque miliardi: da 15,7 miliardi a 11 miliardi, per le due misure chiave del governo M5s-Lega. Nel 2020 il reddito scende da 9 a 8 miliardi e 8,3 miliardi a partire dal 2021. Quota 100 aumenta invece dal secondo anno: il costo passa da 7 mld a 8,3 mld nel 2020, a 8,6 nel 2021 e 8,1 nel 2022.

«REDDITO E QUOTA 100 DALL'1 APRILE»

«Ho dimostrato che si può essere allo stesso tempo responsabili e coraggiosi: abbiamo evitato la procedura d'infrazione, senza rinunciare a reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni. La manovra dà ai cittadini, non toglie. Ma allo stesso tempo mantiene i conti in ordine», ha detto il premier Conte al Tg1. Le due misure, aggiunge, «partono a fine marzo: su questo sono stato inflessibile, anche se abbiamo operato dei risparmi». «Reddito di cittadinanza e pensioni (quota 100) partiranno il primo di aprile», ha confermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria durante la registrazione di Porta a Porta.