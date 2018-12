La commedia tra governo e Ue sulla manovra

SE LA POLITICA HA LA MEGLIO SU MAASTRICHT

Che la Commissione le abbia accettate è l’altra scena comica di questa commedia europea recitata con toni tragici e che poteva e ancora potrebbe girarsi in tragedia. Il sì, o mezzo sì che sia, di Bruxelles conferma che è la politica e non sono le regole di Maastricht a determinare le scelte. Con il capitolo Brexit apertissimo, e che potrebbe segnare sia un disastro europeo (certamente britannico) sia una smagliante vittoria per la Ue nel caso di un sempre meno improbabile secondo referendum dove vincessero i remain, con la difficile situazione francese e il presidente Emmanuel Macron nell’angolo, con il voto dell’europarlamento alle porte, con i sovranisti in netta crescita anche se probabilmente non in grado di stravincere al voto come invece spera Salvini in comune sentire con Di Maio. Con tutti questi nodi da sciolgliere, insomma, cosa restava da fare alla Commissione? Fare finta che i numeri ci fossero.

LE FREGNACCE SONO DAVVERO INESAURIBILI

Oh, Borghi subito ha battuto un colpo. Ha ricordato con un’intervista a La Stampa che sui «numerini» poteva andare come è andata ma la Bce deve ora garantire il debito sovrano, come lui disse da subito indicando i 250 miliardi da cancellare e dando così il via a maggio alla corsa dello spread, altrimenti si riapre la questione dell’euro e torniamo a una Bankitalia che ci garantisca. Insomma, se così non è faremo da soli. Già, e chi garantirebbe Bankitalia che garantisce il debito italiano? Possibile che le fregnacce siano così inesauribili?