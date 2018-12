Dalla Sanità alla ricerca: le poltrone vuote del governo M5s-Lega

Dalla Sanità alla ricerca, sono diverse le poltrone rimaste vuote dopo una serie di dimissioni e cambi al vertice che hanno coinvolto diversi istituti pubblici durante i mesi di governo M5s-Lega. Ecco, in ordine cronologico, i principali gruppi ed enti di ricerca che hanno vissuto un ribaltone nella propria linea di comando negli ultimi mesi:

1. ISS: RICCIARDI TORNA ALLA RICERCA

Ha lasciato il 19 dicembre il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Walter Ricciardi, annunciando di tornare alla ricerca. Il ministro Giulia Grillo ha annunciato l'imminente nomina di un commissario, poi potrebbe arrivare un bando pubblico.

2. AIFA: VELLA LASCIA IN PROTESTA PER LA DICIOTTI

Il 25 agosto scorso il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Stefano Vella, ha lasciato l'incarico in protesta contro la posizione del governo sui migranti della nave Diciotti. La sua carica è ancora vacante.

3. ASI: INCARICO REVOCATO A BATTISTON

Il 6 novembre il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Roberto Battiston ha annunciato: «Oggi il Ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico. Il primo spoil system di Ente di Ricerca». A metà novembre è iniziato il commissariamento, tuttora in corso, con a capo il commissario straordinario Piero Benvenuti.

4. CSS: NOMINE REVOCATE

Il 3 dicembre il ministro della Salute Grillo, ha 'decapitato' il Consiglio superiore di sanità, revocando la nomina dei componenti non di diritto dell'organismo, ovvero 30 membri su un totale di 56. L'ormai ex presidente, Roberta Siliquini, ha commentato nell'occasione: «Non vedo alcuna ragione scientifica alla base della decisione». Il processo di nomina dei sostituti è in corso: «Non vi sarà alcun esponente che viene dal mondo dei No-vax», ha detto Grillo nei giorni scorsi.

5. COMITATO ESPERTI DEL MIUR: RAFFICA DI DIMISSIONI

A stretto giro sono arrivate le dimissioni di 4 componenti su 5 del Comitato di esperti incaricato dal ministero per l'Istruzione di preparare, fra l'altro, il bando per la nomina del nuovo numero uno dell'Agenzia spaziale. Il presidente del comitato, Lamberto Maffei, ha spiegato che, alla base della decisione di lasciare, c'è stata la richiesta di un'esperienza sia scientifica che manageriale per la guida dell'Agenzia. Al momento non sono stati ancora rimpiazzati.