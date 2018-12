Gianfranco Rotondi ha annunciato la ricostituzione della Dc

Sarà presentato a breve il patto federativo programmatico tra i partiti di ispirazione democristiana. «È il primo passo verso la ricostruzione dell'unità della Dc», ha fatto sapere in una nota il presidente della federazione Dc Gianfranco Rotondi (che tiene anche una rubrica per Lettera43.it). «Base del documento sono i principi dell'umanesimo cristiano contrapposto alle chiusure sovraniste e nazionaliste. Interverranno anche, Mario Tassone segretario del Cdu, l'on. Giorgio Merlo di Rete Bianca e il dottor Renato Grassi, segretario della Dc storica», si legge nella nota.

«IL SIMBOLO ALLE REGIONALI IN ABRUZZO»

«Il test sarà in Abruzzo», ha detto Rotondi a Repubblica, «alle elezioni regionali sulla scheda ci sarà il simbolo Dc e anche il nome. Abbiamo fatto un accordo con l'Udc di Lorenzo Cesa, quindi per la prima volta potremo presentare lo Scudo crociato. Io sono il rappresentante legale del simbolo e del nome ma l'Udc per diverse vicissitudini può usare il simbolo. La Dc non è mai sparita, è rimasta sottotraccia in questi 26 anni. Ma stavolta è diverso. Siamo molto ottimisti perché io sento che c'è una nostalgia crescente nel Paese per un partito e una storia gloriosa. ».