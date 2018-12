La storia della scorta tolta e ridata al Capitano Ultimo

DA 25 ANNI MINACCE DI MORTE: LE RIVELAZIONI DI PENTITI

De Caprio, da quel 15 gennaio di 25 anni fa, quando mise le manette al "boss dei boss", è diventato uomo senza volto. Sono state numerose e ripetute le minacce nei suoi confronti. Nel 1993, pochi mesi dopo l'arresto di Riina, il pentito Salvatore Cangemi riferì di aver partecipato a un vertice di mafia nel quale Bernardo Provenzano parlò di un piano per catturare o uccidere De Caprio, mentre nel 2001, in udienza pubblica, il pentito Gioacchino La Barbera disse che il killer Leoluca Bagarella aveva offerto un miliardo di lire a un informatore per sapere dove alloggiava Ultimo.

LE CAMPAGNE: PER LUI SI ERA SPESO ANCHE RAOUL BOVA

Poi però gli anni sono passati, De Caprio ha smesso di occuparsi di mafia e l'Ucis, l'ufficio centrale interforze che si occupa di assegnare le scorte alle personalità a rischio, ha deciso di revocargli il servizio di tutela (un'auto non blindata e un carabiniere) per «mancanza di segnali di concreto pericolo». Ultimo ovviamente non aveva gradito la revoca della scorta (era già successo per pochi mesi, tra il 2009 e il 2010, poi gli è stata riassegnata) e i suoi sostenitori hanno anche lanciato una campagna di "sensibilizzazione" sul web: migliaia le firme raccolte, ma l'appello non aveva cambiato le cose. Oltre alla politica si era speso per De Caprio anche qualche volto dello spettavolo, come Raoul Bova, che proprio il 19 e il 20 dicembre riporta Ultimo in prima serata in tivù per una miniserie su Canale 5: «Segnale inquietante, lo Stato difenda fino in fondo chi ha fatto il suo dovere».