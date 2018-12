Salvini vuole tagliare le accise sulla benzina, ma la manovra le alza

Il grande equivoco delle accise sulla benzina. Si abbassano o si alzano per scelta politica? Gli annunci propagandistici dicono una cosa, i provvedimenti presi in concreto un'altra. Chiedere al segretario della Lega Matteo Salvini, che a marzo 2018, agli sgoccioli della campagna elettorale per le Politiche, prometteva: «Partirò subito abbassando il prezzo della benzina che oggi per gli italiani è la più cara d'Europa per colpa di tasse e accise ormai senza senso». Con tanto di appuntamento fissato in agenda: «Lo farò durante il primo Consiglio dei ministri». Non è accaduto, e anzi il costo è tornato a schizzare a maggio per colpa di una nuova fiammata delle quotazioni dei prodotti petroliferi nel Mediterraneo. Lo Stato si "rifornisce" alla pompa prelevando quasi 26 miliardi l'anno (o almeno questo è stato l'incasso del 2017), mentre il governo si è rimangiato la promessa di calo delle accise a inizio dicembre: un emendamento alla manovra prevede che l'accisa regionale della Liguria di 0,05 euro al litro introdotta nel 2012 e rinnovata negli anni a seguire non sarà abrogata. Fine del sogno? No, perché il vicepremier e ministro dell'Interno è tornato sull'argomento il 19 dicembre: «Non dico abolizione, ma la riduzione delle accise della benzina è una cosa che conto di portare a casa nel 2019». Peccato che, anche qui, la legge di bilancio vada in direzione opposta.