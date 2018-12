Cosa si sa sull'aumento dell'Iva per i prossimi anni

Indiscrezioni sul testo del maxiemendamento alla Finanziaria 2019 ipotizzano un aumento dell'Iva 3 miliardi nel 2020 e quasi 29 (28,75) nel 2021 e nel 2022 ma il vicepremier Luigi Di Maio ha negato questa ipotesi. «Non c'è un aumento dell'Iva quest'anno e non ci sarà nei prossimi anni. Come abbiamo dimezzato quest'anno le clausole le dimezzeremo nei prossimi anni», ha sottolineato il vicepremier pentastellato a Circo Massimo su radio Capital. Un incongruenza con quanto si evice dalla relazione tecnica dell'emendamento del governo che recepisce l'accordo con la Ue sulla manovra depositato in Senato. La proposta che conferma la sterilizzazione "totale" degli aumenti nel 2019 ma prevede un'aliquota ridotta, oggi al 10%, che passerebbe dal 2020 al 13% mentre l'aliquota ordinaria, oggi al 22%, diventerebbe nel 2020 del 25,2% e del 26,5% nel 2021.

DI MAIO: «REDDITO A FINE MARZO, NESSUN LIMITE DAL CONTO IN BANCA»

Di Maio è intervenuto con una precisazione anche sul funzionamento del reddito di cittadinanza escludendo limiti basti sul conto in banca. «La questione del conto in banca no, perchè è complicato fare un monitoraggio del genere. Noi usiamo l'Isee», ha detto Di Maio. Al conduttore che chiedeva se la misura partirà il primo aprile come indicato dal ministro Tria, il ministro del Lavoro ha precisato che «si parte a fine marzo, come ho sempre detto: il primo aprile no, mi rifiuterò categoricamente, le ironie si sprecherebbero. A fine febbraio-inizio marzo iniziano poi quota 100 e le pensioni minime». «Il fatto di aver evitato la procedura di infrazione mi rende molto contento, ma questa Europa deve cambiare», ha poi aggiunto Di Maio, «e il 2019 con le elezioni europee deve essere l'occasione per eliminare una serie di convenzioni legate alla austerity che richiederanno nei prossimi anni un cambiamento epocale».