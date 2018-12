Colla rompe gli indugi e sfida Landini per la Cgil

Vincenzo Colla rompe gli indugi e adesso è ufficiale la sfida a due per la segreteria della Cgil. Il sindacalista ha comunicato «la disponibilità alla candidatura a segretario generale nell'ambito delle modalità e regole previste, nell'assemblea generale che sarà eletta al congresso nazionale di Bari». Colla sfiderà l'ex leader delle tute blu Maurizio Landini che era stato individuato dalla segretaria uscente, Susanna Camusso, come il nome migliore per portare avanti la piattaforma unitaria che sta raccogliendo, nei congressi territoriali e di categoria, il 98% delle adesioni degli iscritti. La scelta della maggioranza della segreteria, dove siedono sia Colla che Landini, di indicare un nome aveva spaccato il vertice del sindacato. I sostenitori di Colla hanno ritenuto la scelta irrituale e non rispettosa delle diversità di opinoni all'interno dell'organismo, i sostenitori di Landini hanno invece puntato il dito contro Colla per aver portato avanti la battaglia per la segreteria "sottotraccia", senza ufficializzare mai la sua candidatura. Fino ad oggi, però.

TUTE BLU CON LANDINI, PENSIONATI CON COLLA

Non è facile azzardare un pronostico: a favore di Landini ci sono le tute blu della Fiom, la funzione pubblica, scuola, commercio, bancari, gli atipici del Nidil. Colla però è forte tra gli edili, i lavoratori dei trasporti, delle comunicazioni, i chimici-tessili. Soprattutto è forte tra i pensionati dello Spi, che da soli fanno la metà degli iscritti alla Cgil e che a gennaio terranno il loro congresso, poche settimane prima del congresso generale a Bari dal 22 al 25 che decreterà il vincitore. Molto schematicamente: Landini è considerato più capace di portare nuova linfa al sindacato dialogando con i movimenti della sinistra e, inoltre, sono sotto osservazione da tempo le sue posizioni nei confronti dei Cinque Stelle, giudicate da alcuni troppo morbidi. Colla è più vicino al Pd, area non renziana, e riscuote più consenso tra l'apparato del sindacato, i suoi iscritti più tradizionalisti. Per questo Camusso, quando lo scorso nove ottobre aveva parlato di«una tentazione evidente del gruppo dirigente di richiudersi in ciò che conosce e poco coraggio di osare» aveva innervosito molti, tra i sostenitori di Colla. Adesso la sfida è lanciata.