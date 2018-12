Perché Tria dopo l'ok della Ue è un ministro dimezzato

LE MANOVRE PENTASTELLATE PER VIA XX SETTEMBRE

A breve si terrà un maxi concorso per aumentare di 400 unità il personale del Mef, ma in manovra sono stati stanziati altri fondi per assumere 20 dirigenti, anche con chiamata diretta. In parlamento c'è chi insinua che sia una norma ad hoc voluta dai pentastellati, che da mesi chiedono in Via XX Settembre funzionari a loro vicini. Senza contare che il Movimento aspetta di vedere assegnati alla sua viceministra Laura Castelli e al suo sottosegretario Alessio Villarosa le deleghe che i due reclamano da tempo e che Tria si rifiuta di assegnare: fisco, giochi e soprattutto banche.

LUIGI DI MAIO RIPONE L'ASCIA DI GUERRA

Fino a qualche settimana fa, sempre dal fronte grillino, si dava per certa l'uscita del ministro dell'Economia dopo l'approvazione della manovra: si facevano già i nomi dei suoi possibili successori, cioè l'ex presidente della Consip, Gustavo Piga, e l'ex titolare del Bilancio ai tempi del governo Dini, Rainer Masera. Sebbene ancora oggi la Base del M5s prema ancora per il cambio, il leader Luigi Di Maio avrebbe riposto l'ascia di guerra. Ragionando in questo senso in maniera non diversa da Matteo Salvini, il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico avrebbe spiegato ai suoi che - colpo dopo colpo - Tria è stato piegato diventando un esecutore delle richieste della politica, le stesse che un tempo respingeva. Senza contare che un cambio simile al vertice del ministero più importante potrebbe indispettire il Quirinale, il quale potrebbe anche rimandare il governo alle Camere. Un rischio che nessuno può assumersi in questa fase.