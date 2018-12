Il padre di Di Maio indagato per deposito incontrollato di rifiuti

MASSIMA SERENITÀ E NESSUN COMMENTO DEL LEGALE

Sulla vicenda nessun commento ufficiale da parte dell'avvocato Saverio Campana, che assiste Antonio Di Maio: «Preferisco non rilasciare dichiarazioni», ha detto il legale raggiunto telefonicamente dall'Ansa, lasciando comunque trapelare la massima serenità. Alcune testate online hanno riportato dichiarazioni che il legale non ha confermato («Ho detto a tutti i giornalisti che non avrei fatto alcun commento»): «Siamo in presenza di un'ipotesi astratta», si legge sui siti. «Il sequestro è finalizzato solo a consentire all'Arpac di stabilire se quanto rinvenuto rientri o meno nella categoria di rifiuti. Se anche fosse, la semplice rimozione determinerebbe l'estinzione automatica del reato».