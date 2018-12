Cosa è successo al Senato nella discussione sulla manovra

«A BRUXELLES INVIATE INFORMAZIONI CHE NON ABBIAMO»

«I componenti della commissione bilancio del Pd, con il capogruppo Antonio Misiani lasciano i lavori. In sei giorni non è mai stato discusso neanche un articolo. Arriva in aula un maxi emendamento mai votato da nessuno», ha scritto su twitter il dem Andrea Marcucci. «È la prima volta nella storia della Repubblica. È un'emergenza democratica. Abbiamo abbandonato i lavori della commissione bilancio, dopo sei giorni di prese in giro, di continui rinvii, non abbiamo né discusso nè votato un emendamento. È una situazione senza precedenti, è una vergogna, un'umiliazione per il Parlamento, sono state trasmesse a Bruxelles informazioni che noi non abbiamo», ha spiegato Misiani. «Le abbiamo chieste così come abbiamo chiesto l'audizione dell'ufficio parlamentare di bilancio, dell'organismo indipendente che deve supportare il Parlamento nel prendere decisioni. La manovra è stata stravolta dall'emendamento depositato ieri sera, ma questo non conta per il Presidente della commissione bilancio e per una maggioranza che va avanti come uno schiacciasassi, senza mandato al relatore, dritta verso il voto di fiducia. È inaccettabile ed è una situazione che noi non possiamo tollerare».

«È UNA MANOVRA EXTRAPARLAMENTARE»

Marcucci ha poi rifatto il punto sullo scontro: «Abbiamo denunciato, tutte le opposizioni, la violenza fatta al Parlamento: è la prima volta di una manovra totalmente extraparlamentare. Abbiamo dato la disponibilità a venire in aula il 26 per votare la manovra dopo averla esaminata in commissione ma la maggioranza vuole farci votare solo la fiducia in Aula: la imporranno domani sera», ha ricapitolato dopo la conferenza dei capigruppo.

IL 21 DICEMBRE DICHIARAZIONI DI VOTO DALLE 22 E VOTO DI FIDUCIA DALLE 23

Infatti dopo la conferenza dei capigruppo, Luca Ciriani di Fdi (Fratelli d'Italia) e Loredana De Petris di LeU (Liberi e uguali) hanno riferito che il governo presenterà alle 16 del 21 dicembre il maxiemendamento alla manovra, su cui porrà la questione di fiducia in Aula al Senato. Il calendario è stato votato a maggioranza, senza l'ok dell'opposizione, e prevede che inizi subito la discussione in Aula: dunque la commissione termina i lavori senza aver fatto neanche un voto. Alle 22 del 21 dicembre sono previste le dichiarazioni di voto e alle 23 il voto di fiducia che terminerà intorno alla mezzanotte.

REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONI IN DECRETO A GENNAIO

Intanto sono slittati i tempi dei decreti legge sul reddito di cittadinanza e per la riforma della legge Fornero sulle pensioni che dovrebbero arrivare in Consiglio dei ministri a inizio gennaio. Le misure erano inizialmente attese tra Natale e Capodanno ma, secondo quanto si apprende, il governo sarebbe orientato a rinviarne di qualche giorno l'approvazione in consiglio dei ministri.