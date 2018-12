Alle Cei non piace la manovra economica 2019

La manovra (qui le ultime novità) non piace alla Cei: tra le critiche dei vescovi al governo, quello di "colpire" le fasce deboli della popolazione. «Stiamo seguendo i contenuti della legge di Bilancio, rispetto ai quali non mancano elementi di preoccupazione, che ci auguriamo di poter veder superati - ha spiegato il segretario generale monsignor Stefano Russo -. Vogliamo sperare che la volontà di realizzare alcuni obiettivi del programma di governo non venga attuata con conseguenze che vanno a colpire fasce deboli della popolazione e settori strategici a cui è legata la stessa crescita economica, culturale e scientifica del Paese». «Siamo consapevoli delle difficoltà in cui versa il Paese, come pure delle richieste puntuali della Commissione Europea» aggiungono i vescovi italiani.

«NO ALL'ABOLIZIONE DELL'ALIQUOTA IRES AGEVOLATA»

Tra le critiche specifiche, l'abolizione dell'aliquota Ires dimezzata (dal 24% al 12%) per gli enti non commerciali: «Se davvero il Parlamento procedesse con la cancellazione delle agevolazioni fiscali, verrebbero penalizzate fortemente tutte le attività di volontariato, di assistenza sociale, di presenza nell'ambito della ricerca, dell'istruzione e anche del mondo socio-sanitario». Si tratta di realtà, sottolineano i vescovi, «che spesso fanno fronte a carenze dello Stato, assicurando servizi e prossimità alla popolazione». In molti casi, queste associazioni e realtà sono legate alla Chiesa cattolica.

