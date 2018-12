Putin: «Il mondo sottovaluta il rischio di una guerra nucleare»

Un avvertimento che mette i brividi. Soprattutto perché è arrivato dal presidente russo Vladimir Putin. «Il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare», ha detto lo "zar" ai 1.700 i giornalisti accreditati per la conferenza stampa annuale al World Trade Center di Mosca. Putin ha sottolineato come lo «sfacelo» del sistema di deterrenza internazionale, acuito dalla decisione degli Usa di uscire dal trattato Inf, «aumenta l'incertezza». «Le armi della Russia», ha aggiunto, «servono a mantenere la parità strategica e se arriveranno i missili in Europa poi l'Occidente non squittisca se noi reagiremo. Ma io confido che l'umanità avrà abbastanza buon senso per evitare il peggio».

«IL RITIRO DEGLI USA DALLA SIRIA? DONALD HA RAGIONE»

Il presidente russo ha poi commentato la decisione degli Usa di ritirare le truppe in Siria. «Donald ha ragione», ha detto chiamando il presidente degli Stati Uniti semplicemente per nome e riferendosi al fatto che gli americani hanno contribuito alla distruzione dell'Isis in Siria. Il capo del Cremlino però ha precisato: «Non vediamo segnali di ritiro delle truppe americane, ma ammettiamo che questo è possibile, soprattutto dal momento che stiamo percorrendo la via di una soluzione politica" del conflitto con la creazione di un Comitato costituzionale e in questo senso "la presenza delle forze Usa non è necessaria».