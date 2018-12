I nuovi giri di poltrone a Sea, Iss e Antitrust

Roberto Rustichelli è stato scelto come presidente dell'Antitrust, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Lo ha annunciato durante una conferenza stampa in Senato la presidente Elisabetta Casellati alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico.

SEA: LASCIA MODIANO, SUBENTRA CASTELLI

Pietro Modiano invece ha rassegnato le dimissioni da presidente di Sea, la società che gestisce gli aeroporti milanesi, anticipando il termine del suo mandato che si sarebbe naturalmente concluso con l'approvazione del bilancio 2018. Una decisione - è stato spiegato - che «è stata determinata dall'aggravarsi dell'impegno di Modiano come presidente di Banca Carige, assunto nel settembre 2018, proprio in vista della scadenza del mandato». Lo sostituirà il consigliere Michaela Castelli fino alla data dell'assemblea.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ: ALTRE DUE DIMISSIONI

Intanto sono arrivate altre due defezioni eccellenti all'Istituto superiore di sanità (Iss): si dono dimessi, secondo quanto si è appreso, Giuseppe Remuzzi, componente del consiglio di amministrazione, e Armando Santoro, membro del Comitato scientifico. La decisione a seguito della dimissioni rassegnate nella giornata del 19 dicembre dal presidente dell'Iss Walter Ricciardi. I due componenti avrebbero deciso di lasciare il proprio incarico all'Iss perchè considererebbero ormai non garantita l'indipendenza scientifica dell'ente, che è il primo istituto di ricerca pubblica in Italia e in Europa.