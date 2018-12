I sondaggi politici del 20 dicembre 2018

LEGA E M5S RAGGIUNGONO INSIEME IL 59,3% DELLE PREFERENZE

Il 31,4% degli intervistati ha risposto che voterebbe per il partito guidato da Matteo Salvini (in lieve calo dello 0,7% rispetto alla settimana scorsa), il 27,9% ha risposto che voterebbe per il M5s, percentuale in aumento di 1,5% rispetto alla rilevazione di una settimana fa. In totale le intenzioni di voto per i partiti di governo raggiungono il 59,3%, in aumento di 0,8% rispetto alla scorsa settimana. In leggera crescita anche le opposizioni di centrodestra: Forza Italia 8,5%, (in aumento dello 0,1% rispetto a settimana scorsa), Fratelli d'Italia 4,1% (+0,1%), Noi con l'Italia 0,9% (stabile rispetto alla settimana scorsa). Il Partito democratico otterrebbe il 18%, in leggero aumento di 0,3% rispetto a sette giorni fa. Mdp più Sinistra Italiana, più Verdi, Civica Popolare e Svp 3,7%. Più Europa otterrebbe 2,1% mentre Potere al Popolo 1,9%, entrambi in calo di 0,1%.