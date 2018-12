Le cose da sapere sulla fiducia alla manovra economica 2019

Alle 16 è atteso invece il maxiemendamento del governo che recepirà l'intero testo, con le variazioni annunciate dopo l'accordo con l'Europa e anche alcune modifiche proposte dai parlamentari. Alle 22 inizieranno le dichiarazioni di voto e intorno alle 23 la chiama, che si concluderà verso la mezzanotte. A quel punto si riunirà il Consiglio dei ministri per approvare la Nota di variazione al bilancio, che passerà al vaglio della commissione e sarà poi votata in nottata in Aula, con il disegno di legge di bilancio.

LA RABBIA DELLE OPPOSIZIONI PER LA FORZATURA SULLA MANOVRA

«Non era mai successo: è emergenza democratica, violenza al parlamento», protesta il Pd. E non sono solo le opposizioni: la Conferenza episcopale lancia l'allarme per misure che potrebbero «colpire i deboli». Mentre nel governo è fino all'ultimo scontro sulle misure: rischia di saltare per i costi il 'saldo e stralcio' caro alla Lega. Non solo il premier Giuseppe Conte, ma anche i vicepremier Luigi Di Maio che Matteo Salvini rivendicano come un successo («un pareggio con gol fuori casa», secondo Giancarlo Giorgetti) l'intesa siglata con Bruxelles.