A che punto è l'autonomia di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna

L'autonomia potrà aspettare. Il 21 dicembre si è tenuto un Consiglio del ministri in cui all'ordine del giorno c'era la delicata delle regioni che vogliono sganciarsi da Roma. Intervenendo in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha spiegato che l'esecutivo ha avviato l'iter per concedere un maggiore spazio di manovra a Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. «Oggi», ha detto il premier, «abbiamo delineato un percorso cronologico e lo abbiamo scandito». «Verso metà gennaio completeremo l'istruttoria delle varie materie», intesa come una valutazione sulle materie concorrenti, ovvero quegli ambiti in cui le regioni e lo Stato hanno potere legislativo, come ad esempio istruzione e sanità. Ma una data certa su quando questo sganciamento dalla Capitale ancora non c'è.

IL 15 FEBBRAIO VERTICE TRA CONTE E I PRESIDENTI DELLE REGIONI

«Dopo queste valutazioni», ha detto ancora Conte, «ci sarà una fase finale in cui valuteremo, sia sul campo tecnico che giuridico, ma anche politico, quelle che sono le richieste». L'idea del governo è quella di arrivare al 15 febbraio per fissare un vertice tra lo stesso premier e i presidenti delle regioni per avviare il percorso dell'intesa. Resta però un nodo fondamentale. Per confermare il percorso sarà necessaria una legge, un passaggio parlamentare non semplicissimo soprattutto per la diversità di vedute tra Lega e M5s.