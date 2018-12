L’autonomia del Nord e la sotterranea battaglia nella Lega

Come se non bastassero le fibrillazioni e il caos sulla manovra (che, a detta delle opposizioni ma anche dei fatti c’è ma non si vede) a gettare nuova benzina sul fuoco arriva la questione dell’Autonomia. È passato più di un anno da quando Lombardia e Veneto l’hanno rivendicata vincendo plebiscitariamente un referendum, e poco o nulla s’è fatto. Adesso la bozza arriva in Consiglio dei ministri nel momento che meno propizio non si può, rischiando di ingenerare un'altra occasione di scontro tra leghisti e pentastellati. Ma anche, come sostengono i più maliziosi, tra Matteo Salvini e i maggiorenti del suo partito.