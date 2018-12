La battaglia sul pandoro tra M5s e Lega

LA RIBELLIONE DEI LEGHISTI VENETI CONTRO LA MINISTRA

Ma mica la cosa si è chiusa qui. Il consigliere regionale della Lega Nord Alessandro Montagnoli ha definito le parole della ministra «offese ingiustificate, senza fondamento e intollerabili a una delle istituzioni della città di Verona, soprattutto a ridosso delle festività natalizie e in un momento in cui un’azienda della nostra città, storica produttrice, sta lavorando faticosamente per risollevarsi». «Le parole del ministro non possono passare sotto silenzio», ha continuato Montagnoli. «Il pandoro per Verona è un simbolo che ci viene invidiato anche all’estero. In un momento come questo, in cui le aziende, e tutte le famiglie che ruotano attorno a queste, fanno fatica e lavorano duramente per far fronte alla crisi e portare avanti una tradizione secolare, le parole di un rappresentante delle istituzioni come un ministro sono vergognose. Dovrebbe rettificare quanto detto e scusarsi con i pasticcieri che da settimane sono al lavoro e con l’intera città». Vuoi vedere che più che le Grandi opere, reddito di cittadinanza e condoni vari a far traballare l'esecutivo M5s-Lega sarà una fetta di pandoro?