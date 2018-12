Perché il papa ha scelto il pugno duro contro i preti pedofili

Per questo, ancora, sono importanti, le parole pronunciate in merito dal papa davanti alla Curia vaticana riunita al gran completo. «La Chiesa», ha affermato Francesco, «non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. È innegabile che alcuni responsabili, nel passato, per leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza – dobbiamo giudicare il passato con l’ermeneutica del passato – o per superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e prontezza. Ciò non deve accadere mai più. Questa è la scelta e la decisione di tutta la Chiesa». Il richiamo non è formale. Per interrompere la catena delle omertà c’è bisogno di un’assunzione di responsabilità di ogni singolo vescovo, anche perché in Paesi come gli Stati Uniti la giustizia è ormai intenzionata a indagare con la stessa severità su chi ha commesso i reati e sui chi li ha coperti.