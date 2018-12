La Roma di Virginia Raggi è ormai una ex capitale

Come sono lontani i tempi in cui Umberto Bossi cantava «Roma ladrona, la Lega non perdona». Oggi il Carroccio è rincorso da magistrati e finanzieri per via di quei 49 milioni sequestrati e non più ritrovati dai giudici. Si potrebbe azzardare che è la rivincita di Roma ladrona sui suoi detrattori degli Anni 80. Ma nemmeno la capitale se la passa bene. La annuale hit parade della qualità di vita la colloca in coda alla classifica. La città è depressa, spenta. Nemmeno il Natale le ha donato brio: poche luci, negozi vuoti, persino poco traffico. In do minore sono stati anche i cosiddett i‘natalini’, i brindisi di associazioni, sindacati, partiti e caste varie. Anche questo è un Natale di ‘Spelacchio’, abbacchiato come l’alberello spelacchiato dello scorso anno, primo dell’era Raggi (non è che quest’anno sia granché meglio).