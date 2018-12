Come sulla manovra M5s-Lega sono tornati al punto di Gentiloni

Tutto questo rumore per 3,5 miliardi. Il balcone di Palazzo Chigi, l’imbarazzo del ministro dell'Economia Giovanni Tria, la battaglia con Bruxelles, le letterine della Commissione europea, il balletto dello spread e alla fine si è tornati quasi al punto di partenza, ma con pesanti danni collaterali economici e politici.

L'INIZIALE ANNUNCIO IN POMPA MAGNA DI SFORAMENTO DEI VINCOLI

Il governo Gentiloni, infatti, aveva fissato un deficit programmato allo 0,8% del Pil, ma con la previsione dell’aumento dell’Iva. Sterilizzare le clausole di salvaguardia è costato circa 15 miliardi, pari all’1% del Pil. Per cui, a bocce ferme, si arrivava all’1,8%. Poi l’esecutivo gialloverde, lanciando anatemi contro un’Europa burocratica e affamatrice dei popoli, aveva annunciato in pompa magna lo sforamento dei vincoli e la rottura del patto. Per cui prima ha fissato il deficit per il triennio al 2,4%, per poi fare una prima marcia indietro lasciando quel numero solo per il 2019 e riportando il disavanzo al 2,1% nel 2020 e all’1,8% nel 2021.