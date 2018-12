Sciopero dei taxi a Roma e Milano contro la manovra

Taxi fermi a Roma Fiumicino, a Termini e, a Milano, a Linate e in Stazione centrale. È uno degli effetti del caos sulla manovra (qui la diretta) dove prima è comparsa una norma che regolamentava i servizi di noleggio auto con conducente che, in seguito alle proteste dei lavoratori di questo settore, è stata cancellata. Ma a quel punto hanno protestato i tassisti e hanno deciso un blocco improvviso dei servizi mentre il governo annuncia un provvedimento ad hoc che rimpiazzi quello cancellato in manovra.

LA PAURA DI UNA PROTESTA COME I GILET GIALLI

ll maxiemendamento passato all'ora di pranzo aveva scontentato tutti, tassisti e noleggiatori, che da giorni avevano dato vita a un braccio di ferro col governo per rivendicare ciascuno i propri diritti. Poi con lo stralcio della norma sugli Ncc che avevano promesso di «fare come i gilet gialli», lo scontento è stato solo dei tassisti che in serata hanno bloccato il servizio a Roma, alla stazione Termini e all'aeroporto di Fiumicino, tuonando: «La parola di Salvini e Di Maio vale zero». In mattinata a prendersela col governo, con tanto di bandiere della Lega e M5S bruciate, erano stati gli Ncc: oggetto del contendere l'entrata in rimessa degli conducenti dopo ogni servizio, obbligo che per molti di loro comporterebbe spostarsi di diverse centinaia di chilometri. Ma in serata un colpo di scena ha rimesso tutto in discussione: «Da un'analisi sul comma 160bis, il governo ha fatto una valutazione: potrebbe comportare costi aggiuntivi e quindi una scopertura. Per questi motivi il governo ne chiede uno stralcio. Rivedremo il tema successivamente», ha annunciato il sottosegretario Massimo Garavaglia. In serata, l'annuncio di un decreto già nella notte.