Il "test" vero o falso di Di Maio sulla manovra

«Stanno girando un po' troppe "balle" di Natale sulla manovra del popolo. Così ho fatto questo test. In questi giorni potrete utilizzarlo anche voi sottoponendo a parenti e familiari questi semplici quesiti»: il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio, torna su Twitter con un foglietto per difendere il lavoro del governo sulla manovra. Come per il lungo elenco con tutte le promesse mantenute e 'bollinate' con un "fatto", questa volta Di Maio propone una short list di 10 misure da spuntare. E così si legge: - Aumento dell'Iva: falso - Taglio pensioni normali: falso - Taglio pensioni d'oro: vero - Riduzione degli investimenti: falso - Si supera la Fornero: vero - Riduciamo platea reddito cittadinanza: falso - Più tasse per assicurazioni e banche: vero - Taglio spese militari: vero - Aumento della tassazione del gioco d'azzardo: vero - Blocco delle assunzioni dei ricercatori: falso.