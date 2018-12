Nuova maturità e test invalsi, a scuola nessuno vuole essere valutato

L'ISTRUZIONE È FONDAMENTALE PER L'ASCENSORE SOCIALE

Una recentissima analisi di Bankitalia ha riproposto il problema del ruolo della scuola come contributo all’ascensore sociale, l’opportunità per i giovani di uscire dalle eventuali basse condizioni di reddito e di scolarità dei genitori, migliorando, cosa in Italia più difficile che altrove. Ma che ascensore può essere la scuola se alla fine l’obiettivo è quello della più serafica uguaglianza? Senza valutazioni e una sana competizione come fa la scuola a premiare i migliori? Chi ha in casa molti libri è certo (in genere, non sempre) avvantaggiato, come ricordava a suo tempo don Milani. Ma perché non si deve valutare e premiare, almeno, chi pur non avendo libri in casa riesce a far bene a scuola e quindi è doppiamente meritevole?