Quando torna Di Battista dal viaggio

Alessandro Di Battista è di rientro dal suo viaggio in Sudamerica. Dovrebbe arrivare in Italia il 24 sera. Il "Che Guevara" del M5s non ha in agenda alcun incontro con i parlamentari del movimento, mentre si vedrà subito con il leader politico Luigi Di Maio. «Non vedo l'ora che torni. Passeremo le vacanze di Natale insieme. Sarà un periodo per stare insieme perché non ci vediamo da tanti mesi, anche se ci sentiamo sempre. Tengo a precisare che non posso assicurare che sarà un ritorno in campo ma lo spero vivamente», ha detto, in un'intervista a Fortune Italia, il vicepremier. «Il movimento ha sempre vissuto di tante anime, e lui era quella che, mentre io stavo ad incontrare gli imprenditori in Lombardia e a parlare del nostro programma di semplificazione e riorganizzazione e incentivi alle imprese, era fuori la villa di Arcore a leggere la sentenza della trattativa Stato-Mafia su Berlusconi. Spero che possa stare in campo per la campagna per le Europee», spiega Di Maio che, sul rischio transfughi tra i 5 Stelle assicura: «Oggi, io non vedo dissapori interni al movimento e non c'è un problema di tenuta. C'è però Berlusconi che ogni giorno dice che ha avviato questa "operazione scoiattolo" per comprare i parlamentari del Movimento 5 Stelle».

L'ULTIMO MESSAGGIO DAL SUDAMERICA

«Dopo 16.718 km in bus (più altri su varie imbarcazioni), con qualche kg in meno noi due e qualcuno in più Andrea, dopo aver visitato 9 paesi, scritto reportage, girato documentari, dopo aver vissuto per 7 mesi la vita che sognavamo per nostro figlio... torniamo a casa. Un saluto e un augurio di Buon Natale a tutti quanti!»: con questo annuncio, e una diretta Facebook, l'ex parlamentare ha salutato il Sud America per fare il suo rientro a Roma.