Sugli F35 il M5s ha sempre mentito sapendo di mentire

NESSUNA PENALE: INTERROMPERE IL PROGETTO ERA POSSIBILE

Gli F35 erano stati pesantemente criticati per le tecnologie sempre in via di sviluppo e miglioramento e soprattutto perché non erano adatti al combattimento. Insomma in una pura ottica di guerra nei cieli, l'F35 era considerato dagli stessi militari problematico e con performance peggiori rispetto ad altri aerei in uso. Ma viste le tecnologie in dotazione, lo scontro aereo sarebbe stato molto raro, quasi impossibile da verificarsi. La spiegazione sta nei dettagli: l'F35 permette di neutralizzare il “nemico” molto prima che quest'ultimo possa avvicinarsi. Oltre quindi all'aspetto strategico visto in chiave di alleanze, e all'aspetto industriale, l'F35 avrebbe portato l'Italia ad avere un sistema di difesa aerei tra i più avanzati al mondo. Il costo era alto: circa 100 milioni di euro ad aereo, oggi sceso a circa 80 milioni. Ma alla fine l'investimento sarebbe stato conveniente, soprattutto nel lungo periodo. Ci venne anche assicurato che per uscire dal progetto non ci sarebbero state penali, ma esistendo già un piano industriale in stato avanzato, la sua interruzione avrebbe rappresentato un danno. Conclusione: se la volontà del M5s fosse ancora oggi quella di stoppare il progetto, sarebbe tecnicamente possibile. La verità è che all'Italia non conviene uscire dal progetto F35 e il M5s lo sa sin dal 2014. I membri della commissione Difesa del Movimento non hanno mai avuto il coraggio di dichiararlo pubblicamente, e sono sempre stati messi a tacere dai membri della commissione Esteri, quella capitanata da Alessandro Di Battista, i quali erano al corrente di tutto ma hanno sempre impedito che si sapesse la verità. In seguito hanno usato volontariamente uno slogan di facile presa in campagna elettorale per guadagnare qualche voto in più.