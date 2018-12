I sei regali che Babbo Natale potrebbe portare all'Italia

1. UN MAPPAMONDO PER CAPIRE LE NOSTRE PICCOLEZZE

I desideri di maggior successo sono: la possibilità di andare in pensione prima (mi rendo conto, non inorridire davanti a cose come quota 100 tu che il tuo lavoro lo fai da centinaia di anni), e un reddito da percepire in attesa di andare in pensione. Secondo me un bel regalo che potresti recapitare a tutti è un mappamondo. Sarebbe di immediato aiuto ai tanti convinti che la Terra sia piatta, ma anche di supporto a tutti coloro che dimenticano quanto piccolo è il microcosmo abituale di ciascuno di noi, cercando di immaginare tutte le pulsioni e le forze che si sprigionano dagli oltre 7 miliardi di persone che popolano questo Pianeta. Chissà che qualcuno in più non comprenda che l’ambizione a una rendita di mantenimento è una strategia debole se ciò che spaventa e da cui ci si vuole difendere è la crescita di chi si danna l’anima per migliorare le proprie condizioni.

2. UN PALLOTTOLIERE PER AIUTARE CON GLI ZERO VIRGOLA

Un’altra cosa che potresti portare è un pallottoliere, per aiutare a fare conteggi semplici. Va benissimo che lavori anche solo con numeri interi, conosco gente che - se avesse decimi e centesimi a disposizione - andrebbe fuori giri inserendo "04" dopo una virgola, convinta di fare qualcosa di significativo. Il pallottoliere mi ricorda la scuola, e mi torna in mente che nel mio Paese si spende più per le pensioni che per la scuola, facendomi preoccupare per il futuro. Ma c’è anche più spesa per interessi sul debito che spesa per l’istruzione, facendomi recriminare sul passato.