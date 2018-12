Perché il ricorso del Pd contro la manovra è incostituzionale

Secondo de Siervo, però un ricorso alla Consulta sollevando un conflitto di attribuzione come annunciato dal Pd, non è possibile: «No, assolutamente», spiega a Repubblica, «anche se ci sono motivi gravi di allarme istituzionale, non è questa la via che può essere seguita, per la semplice ragione che i conflitti intervengono tra i poteri supremi dello Stato. E un partito non rientra nella categoria dei poteri che finora hanno potuto compiere un passo del genere».

NON RIENTRA NELL'ART. 72 PER I CASI DI URGENZA

Per De Siervo, la manovra non può rientrare nell'art. 72 della Costituzione che ammette i casi di urgenza: «Non ci può rientrare», afferma, «con questo tipo di legge. Una legge di 270 pagine non può essere tutta urgente. Così si produce un danno molto più grave dei tanti decreti legge giganteschi approvati negli anni passati, che sono piccola cosa rispetto al mostro giuridico di questa legge finanziaria».