Gli auguri di Natale di Salvini su Facebook

Matteo Salvini attacca i giornali che lo criticano e che usufruiscono di aiuti pubblici (tagliati dal governo Conte) nel messaggio natalizio lanciato su Facebook. «Il quotidiano dei vescovi Avvenire prendeva 6 milioni di euro l'anno di soldi pubblici ed il Manifesto 3 milioni. Ma vi sembra normale? Non so quanti siano rimasti a leggere il Manifesto o Avvenire, ma che in due prendano quasi 10 milioni di euro di contributi pubblici non mi sembrava giusto. In una competizione se un giornale è valido vende in edicola», ha spiegato per poi attaccare Libero che «ha parlato di me e della Lega in un certo modo per mesi ed adesso, perchè abbiano tagliato una parte di contributi di decine di milioni di euro che vanno ai giornali, per loro sono un mentecatto ed un delinquente».

QUANDO I SOLDI LI PRENDEVA LA PADANIA

Quando nel 2013 La Padania fermò le pubblicazioni, il ministro dell'Interno commentò così: «Si tratta anche dell’ennesimo bavaglio calato dal governo Renzi che riduce i contributi per l’editoria che esistevano da anni. Oltre che La Padania stanno chiudendo e chiuderanno centinaia di piccole testate locali e di settimanali storici e chi ci perde è solo il territorio e la libertà di informazione».

