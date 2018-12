Perché il 2018 è stato l'anno di svolta tra Vaticano e Cina

Resta il fatto che aprire la ‘via della seta’ per la Chiesa significa far approdare il cattolicesimo in Asia, in pratica vuol dire provare a scommettere per davvero sul futuro non rassegnandosi al declino. La sfida è comunque ardua, i ‘falchi’ sono presenti e attivi anche nelle file dell’alta burocrazia cinese, i problemi relativi alla libertà religiosa nel grande Paese orientale risorgono ciclicamente, eppure qualcosa sta cambiando se all’ultimo sinodo generale dei vescovi dedicato ai giovani e svoltosi in Vaticano nel mese di ottobre – cui hanno preso parte esponenti della Chiesa di tutto il mondo – per la prima volta sono arrivati anche dei vescovi cinesi. Il 2018 di papa Francesco è stato molte altre cose ancora, naturalmente, e di sicuro la crisi scaturita dagli abusi sessuali sui minori, crisi di vasta e drammatica portata, è oggi il dossier più scottante sul tavolo di Bergoglio. Per questo, fra l’altro, a febbraio è previsto un decisivo incontro in Vaticano fra tutti i capi delle conferenze episcopali del mondo per rispondere, non solo a parole, a uno scandalo che sta facendo vacillare la credibilità della Chiesa universale.