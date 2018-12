Terremoto a Catania, Salvini pubblica foto mentre fa colazione

Dopo un paio d'ore però il titolare del Viminale è tornato sui suoi passi postando alcune immagini dei vigili del fuoco al lavoro mentre intervengono in provincia di Catania per aiutare la popolazione e valutare i danni fatti dal terremoto. «Grazie agli oltre 100 Vigili del Fuoco che da stanotte stanno lavorando fra le macerie dopo i crolli per il terremoto in provincia di Catania. Fortunatamente non ci sono morti, ma solo feriti lievi», ha scritto. Alcuni follower hanno richiamato l'attenzione sul caso del fratello del collaboratore di giustizia ucciso a Pesaro e di cui il ministro non ha mai fatto parola. «Caro Matteo, non è stato un buon risveglio per l'Italia, te la potevi evitare stamattina», si legge tra i commenti. «Mentre a Pesaro si muore per mafia e a Catania decine di persone sono terrorizzate dal terremoto il ministro degli interni mangia pane e Nutella, sempre perchè il problema a cui dedicare decine di post sono i migranti, giusto?», ha scritto un altro utente.