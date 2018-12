Il bilancio del sindaco Bucci sul ponte Morandi e Carige

«Carige non affonderà in quest'anno tutto da dimenticare per Genova, con la tragedia del ponte Morandi a segnarne per sempre la storia. Non affonderà», spiega il sindaco Marco Bucci in una intervista a Repubblica, «perché sul territorio non ha rinunciato a produrre valore e dialoga con imprese e famiglie». Ma proprio questa sua peculiarità di istituto regionale dovrebbe consentirle di impostare diversamente il suo confronto con la Bce, che impone a tutte le banche che stanno sotto la sua diretta vigilanza il rispetto di parametri uguali per tutti.