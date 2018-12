Perché c'è stata polemica tra Conte ed Emiliano a Foggia

Il premier Giuseppe Conte ha fatto appena in tempo a mettere piede a Foggia che è subito scoppiata una polemica con il governatore della Puglia Michele Emiliano. Il motivo? Il presunto mancato invito dell'esponente del Partito democratico all'incontro sul contratto di sviluppo per la realizzazione di investimenti sul territorio della provincia. Presenti, invece, l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, e il ministro per il Sud Barbara Lezzi. Emiliano ha detto di essere stato costretto a "imbucarsi": «Io sono il presidente della Regione Puglia e mi sono autoinvitato, visto che era mio diritto-dovere essere presente. Invito tutti quelli che vengono presi in giro da questi chiacchieroni, mi riferisco al governo, ad affermare il proprio ruolo. Perché organizzare una riunione senza seguire un minimo di regole sulle competenze e sulle opere è una cosa al di là del bene e del male». Immediata la replica di Conte, rivolta direttamente all'interessato: «Governatore Emiliano, troverà sul suo cellulare tre o quattro chiamate di ieri. Quindi non è vero che non è stato chiamato o cercato dal suo presidente del Consiglio. Ho già visto che ha fatto delle dichiarazioni polemiche: diciamo subito che noi le polemiche le bandiamo, perché vogliamo essere operativi. Oggi presentiamo un progetto pilota che verrà ripetuto in altre zone d'Italia».