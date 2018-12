Oggi la manovra arriva in commissione Bilancio alla Camera

La commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della manovra, dopo il via libera del Senato al maxi-emendamento che ha riscritto la legge di bilancio nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre. Dall'esame in commissione non sono attese modifiche, in modo da far arrivare il testo in Aula venerdì 28 con l'ok finale previsto per sabato 29.