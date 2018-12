Le cose da sapere sullo stato d'emergenza per l'Etna

Stato d'emergenza per l'Etna. Il vicepremier Luigi Di Maio, che il 27 dicembre ha visitato Fleri, frazione di Zafferana Etnea in provincia di Catania e zona tra le più colpite dal terremoto di Santo Stefano, ha spiegato che il governo non intende stare a guardare: «Domani (venerdì 28 dicembre, ndr) sarà dichiarato lo stato di emergenza e saranno stanziate le risorse necessarie per dare supporto ai sindaci e alle autorità locali per aiutare le famiglie». Di Maio, inoltre, ha promesso di «rafforzare il sistema antisciacallaggio in modo da rassicurare chi la notte scorsa ha dormito in auto e non in albergo».